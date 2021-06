Feuerwehr kommt zum Grillen

Gäste, die mit Tatütata anrückten, überraschten am Abend die Bewohner eines Hauses in Selm: Das Essen lief damit ordentlich aus dem Ruder.

Ein Nachbar hatte dichten Rauch an dem Mehrfamilienhaus an der Römerstraße bemerkt und alarmierte die Feuerwehr. Die Ehrenamtlichen rückten sofort aus, erwarteten einen Gebäudebrand und platzten mitten in das Abendessen. "Der Rauch kam von einem Grill, der auf dem Balkon stand", berichtet Thomas Isermann, der Leiter der Feuerwehr Selm. Die Einsatzkräfte konnten deshalb schnell wieder abrücken - und vermutlich reichten Fleisch und Wurst eh nicht für so viele Gäste.

Im Drehleiter-Korb zu Bienen im Baum

In Selm war es heute bereits der zweite kuriose Einsatz: Ein Imker bat die Feuerwehr ein paar Stunden zuvor um Hilfe beim Einfangen eines Bienenvolkes. Die Bienen hatten sich in einem Baum am Netto versammelt, unerreichbar für den Imker. Im Korb der Drehleiter brachte die Feuerwehr den Mann dann zu den Bienenvolk.

