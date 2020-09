Feuerwehr löscht Brand an Wohnhaus

Flammen und Rauch weckten am frühen Morgen die Bewohner eines Hauses am Grünen Weg in Selm. Die Feuerwehr löschte den Brand.



Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache in einem Anbau der Doppelhaushälfte ausgebrochen, beim Eintreffen der Feuerwehr so schildert es Einsatzleiter Thomas Isermann, schlugen Flammen aus dem Gebäude und es gab eine starke Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte begannen sofort von zwei Seiten mit der Brandbekämpfung, ein Trupp unter Atemschutz durch das verrauchte Haus, ein anderer durch den Garten. Vom Korb der Drehleiter löschten weitere Kräfte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um zwei Personen, eine von ihnen kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.



