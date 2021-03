Feuerwehr löscht Werkstatt-Brand

Schock für die Mitarbeiter einer Glaserei in Lünen: Ein Feuer brach in der Werkstatt aus, die Feuerwehr löschte über eine Stunde.

Menschen waren nicht im Gebäude, als der Brand am Nachmittag wahrscheinlich nach einem technischen Defekt ausbrach, und so blieb es bei - nach ersten Informationen wohl hohem - Sachschaden: Die Flammen zerstörten unter anderem einen Motorroller, auch der Rauch verteilte sich in der Werkstatt und verursachte so weitere Schäden. Die Feuerwehr löschte über eine Stunde, räumte die Werkstatt teilweise aus und suchte immer wieder nach Glutnestern. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Lünen die ehrenamtlichen Einheiten aus Wethmar und Alstedde. Die Polizei sperrte die Münsterstraße für die Dauer der Löscharbeiten zwischen Barbarastraße und Dorfstraße.



Thema "Brand" im Lokalkompass:

> Feuerwehrmann entdeckt Bus-Brand