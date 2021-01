Flammen leuchten über Kreis Unna

Der Flammenschein war weit zu sehen über den Kreis Unna, in Rünthe kam es am späten Abend zu einem massiven Feuer.



Paletten, die direkt neben der Halle einer Firma für Bäckereitechnik an der Industriestraße lagerten, standen plötzlich in Flammen. Die Feuerwehr Bergkamen ist mit starken Kräften vor Ort, hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle. Das Übergreifen der Flammen auf die Lagerhaltung konnten die Einsatzkräfte weitestgehend verhindern und bislang gibt es auch keine Meldungen über Verletzte. Im Einsatz ist die gesamte Feuerwehr Bergkamen mit Unterstützung der Feuerwehr aus der Nachbarstadt Werne.

Wir berichten weiter!