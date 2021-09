Frau droht im Rewe-Markt mit Messer

Schock für die Mitarbeiter bei Rewe Hübner: Eine Frau bedrohte sie am Abend im Markt mit einem Messer! Polizisten brachten die Situation unter Kontrolle.

Die Frau (30) aus Düsseldorf kam am frühen Mittwochabend in das Geschäft an der Kurt-Schumacher-Straße, drohte mit einem Messer und forderte die Schließung des Ladens. Polizisten konnten die Frau festnehmen, um sie kümmern sich nun Ärzte. Nach Informationen der Polizei wurde niemand verletzt, unklar ist bisher das Motiv der Frau. In Dortmund kam es kurz zuvor zu einem ähnlichen Vorfall. Passanten meldeten hier über den Notruf an der Hessischen Straße im Norden der Stadt einen Mann, der bewaffnet sei mit verschiedenen Waffen. Einsatzkräfte konnten den Dortmunder in einem Hinterhof festnehmen, er befindet sich nun im Gewahrsam der Polizei.



Thema "Polizei" im Lokalkompass:

