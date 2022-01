Schwerer Unfall im Lüner Bahnhof:

Gegen 21 Uhr versuchte am Freitagabend eine Frau aus Münster, die Tür der sich bereits in Bewegung befindenen Regionalbahn nach Münster zu öffnen. Dabei stürzte sie und fiel zwischen den fahrenden Zug und die Beinsteigkante. Sie drückte sich so gut wie möglich gegen die Bahnsteigkante, wurde aber verletzt. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst, der die Frau in ein Krankenhaus brachte.

Die Strecke war anschließend für ungefähr eine Stunde gesperrt, da Zeugen befragt und Spuren gesichert werden mussten.

Quelle: BPOL NRW