Fund im Ternscher See noch ein Rätsel

Passanten meldeten der Feuerwehr in Selm eine bläuliche Substanz auf dem Ternscher See. Die Herkunft ist im Moment noch unklar, aktuell untersuchen Experten der Feuerwehr Dortmund Proben.

Die Feuerwehr Selm rückte am Samstagnachmittag zum Einsatz am Ternscher See aus, vom Boot hielten Feuerwehrleute Ausschau nach der Ursache für die bläulichen Schlieren im Wasser, fanden aber keinen offensichtlichen Grund. Die Einsatzkräfte informierten deshalb das Ordnungsamt der Stadt Selm wie auch die Untere Wasserbehörde des Kreises Unna, diese nahm noch vor Ort Kontakt auf zum Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Mitarbeiter hier sollen Wasserproben untersuchen, weitere Proben brachte die Feuerwehr Selm noch am Abend zur Analytischen Taskforce, einer Spezialeinheit bei der Feuerwehr Dortmund.

Blaualgen im Winter?

Auslöser für den vor allem auf der Wasseroberfläche an den Ufern deutlich sichtbaren Farb-Effekt könnten nach Recherchen - das ist bisher aber nur eine Theorie - eventuell Cyanobakterien sein, im Volksmund besser bekannt als Blaualgen. Im Sommer bei hohen Temperaturen fühlen sich die Bakterien besonders wohl und im Winter ist ihr Auftreten deshalb eher unüblich - doch in Rheinland-Pfalz meldete die Polizei erst gestern einen Fall von Cyanobakterien in einem See! Die Bakterien produzieren Giftstoffe. Der Kontakt führt beim Menschen oft zu Hautreaktionen, bei Verschlucken des Wassers unter anderem auch zu Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall. Wenn Tiere, wie Hunde, das Wasser aufnehmen, es vom Fell schlecken oder davon trinken, drohen schwerste Vergiftungen bis hin zum Tod. Im Moment ist das aber alles noch eine Theorie - eventuell bringt der abendliche Einsatz der Dortmunder Experten weiteres Licht ins Dunkel.



