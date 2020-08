Gas-Alarm: Feuerwehr im Einsatz

Feierabend kennt die Feuerwehr nicht, am Abend eilten die Retter zu einer Firma an der Wethmarheide. Der Grund: Ein Austritt von Ammoniak-Gas.

Im Rahmen von Arbeiten an einer Anlage einer Bäckerei kam es nach Informationen der Stadt Lünen zu einem messbaren Austritt von Ammoniak, ein automatischer Melder alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten mit der Berufsfeuerwehr, den ehrenamtlichen Löschzügen Mitte, Brambauer und Wethmar, der ABC-Einsatzgruppe sowie zwei Rettungswagen an und auch Christoph 8 landete in der Nähe. Verletzte mussten aber nicht behandelt werden und den Ammoniak-Austritt brachte die Feuerwehr gemeinsam mit Mitarbeitern vor Ort unter Kontrolle. Die Chemikalie beschränkte sich auf eine Halle, laut Stadt entwich zu keiner Zeit etwas ins Freie. Ammoniak kommt in Maschinen oft als Kältemittel zum Einsatz.

