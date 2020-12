Glätte: Unfall endet auf dem Dach

Unfall am Weihnachtsabend: Ein Riss zieht sich durch die Windschutzscheibe zwischen den beiden Vordersitzen, das Dach ist eingedrückt - doch die beiden Insassen des Mazdas erlitten laut Polizei nur leichte Verletzungen!

Im Bereich einer Rechtskurve hatte der neunzehn Jahre alte Fahrer des Autos auf dem Cappenberger Damm rund hundert Meter vor der Kreuzung mit der Selmer Landstraße die Kontrolle verloren, kam von der Fahrbahn ab, prallte vor ein Schild. Das Auto rutschte in den Graben, überschlug sich und zerstörte Teile einer Betonröhre, dann endete der Unfall auf dem Dach am Rande eines Feldes. Rettungskräfte brachten Selmer und seine aus Düsseldorf kommende Beifahrerin (18) ins Krankenhaus nach Lünen. Hinweise auf Alkohol als Unfallursache fand die Polizei beim Fahrer nicht, Die Temperaturen waren zur Unfallzeit nah am Gefrierpunkt, laut einem Sprecher der Leitstelle der Kreispolizeibehörde Unna führte das an der Unfallstelle wohl zu Glätte auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr Selm, die mit dem Löschzug Cappenberg vor Ort war, kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe, klemmte die Batterie des Autos ab und säuberte die Fahrbahn.

