Graffiti ziehen sich durch zwei Städte

Schilder, Auto, Briefkasten, Haustür und viele weitere Stellen - mit Filzstift schmierte ein Unbekannter am Wochenende in zwei Stadtteilen.

Tatzeit war nach ersten Erkenntnissen die Nacht zu Sonntag. Ein Anwohner bemerkte am Morgen die Schmierereien im Bereich im Sundern in Oberaden, unter anderem an mehreren Verkehrsschildern. Die Spur des Unbekannten, führte aber noch viel weiter: Die Schriftzüge "Pose 1" und "Pose" fanden sich auch an Gebäuden, Werbetafeln und mindestens einem Auto an der Rotherbachstraße und Lünener Straße sowie bis auf das Stadtgebiet von Lünen kurz vor der Kreuzstraße. Polizisten nahmen die Fälle sowohl in Lünen als auch in Bergkamen auf und schrieben Anzeigen, in wie vielen Fällen die aber Bestand haben, ist noch unklar im Moment. Die Schriftzüge waren teilweise leicht zu entfernen, so eine Sprecherin der Polizei Dortmund. Betroffene oder Personen, die etwas beobachtet haben, melden sich bei der Polizei.

Thema "Graffiti" im Lokalkompass:

> Unbekannte randalieren im Bahnhof