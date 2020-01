Großbrand im Olfener Industriegebiet

Bis nach Selm waren die Sirenen der Freiwilligen Feuer Olfen und Vinnum in der Nacht zu hören.

Im Olfener Industriegebiet stand eine Lagerhalle von circa 40 mal 20 Meter in Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Hallendach. Da es sich um eine private Lagerhalle handelte, war zunächst unklar was genau gelagert wurde.

Die Feuerwehr schaffte sich gewaltsam Zugang zur Halle, während parallel mithilfe der Drehleiter der erste Löschangriff vorgenommen wurde.

Es kamen mehrere übereinander gestapelte PKW und Wohnwagen zum Vorschein.

Ein Wohnhaus, was nah an der Halle steht, wurde durch die Feuerwehr mit einer Riegelstellung vor den Flammen geschützt.

Da der Brandherd im vorderen Teil der Halle entstand, konnte der hintere Teil durch die Einsatzkräfte gerettet werden.

Neben den Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr Olfen und Vinnum, kamen noch Einsatzkräfte aus Lüdinghausen zur Verstärkung.

Verletzt wurde niemand.

Die genaue Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.