Hubschrauber-Einsatz nach Tat in Derne

Ziel von Geldautomaten-Knackern war nach Informationen unserer Redaktion in der Nacht eine Filiale der Sparkasse in Dortmund-Derne. Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber, auch über Teilen von Lünen.

Tatort war offenbar die Geschäftsstelle der Bank am Einkaufszentrum mit Rewe und Aldi in Dortmund-Derne. Im Moment ist noch nicht bekannt, ob es beim Versuch blieb oder die Täter Geld erbeuteten, die Leitstelle der Polizei bestätigt bisher nur einen Einsatz und die Suche nach flüchtenden Tätern mit dem Hubschrauber. Die "Hummel", so der Name des Hubschraubers, kreiste dabei auch über den Randbereichen von Lünen. "Die Gesuchten wurden bisher nicht gefunden", so ein Mitarbeiter der Polizei-Leitstelle. Details zum Einsatz veröffentlicht voraussichtlich im Laufe des Vormittags die Pressestelle der Polizei Dortmund.

