Hubschrauber: Mann stürzt aus Fenster

In Lünen-Süd stürzte am Abend ein Mann aus einem Fenster im dritten Stock eines Hauses nahe des Datteln-Hamm-Kanals. Hubschrauber Christoph Westfalen brachte den Schwerstverletzten in eine Klinik.

Hinweise auf Fremdverschulden haben die Ermittler nach aktuellem Stand vom Abend nicht, wahrscheinlich scheint ein Unfall. Der Mann stürzte etwa acht bis neun Meter tief und schwebt in Lebensgefahr. Ein Notarzt kümmerte sich vor Ort um den Schwerstverletzten, für den Transport in ein Krankenhaus kam Christoph Westfalen zum Einsatz. Der Hubschrauber kreiste einen kurzen Moment über Lünen-Süd und landete dann auf einer freien Fläche in der Nähe des Kommunalfriedhofes.



Thema "Hubschrauber" im Lokalkompass:

> Einsatz: Hubschrauber sucht in Lünen