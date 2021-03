Hubschrauber suchen Mann in Bork

Hubschrauber suchten in und um Bork nach einem Mann, er flüchtete nach einem schweren Unfall vom Unfallort. Polizisten fanden ihn am Ende im fast vier Kilometer enfernten Vinnum.

Ein Passat mit Kennzeichen aus Polen, der von Vinnum kam, kollidierte am Abend kurz nach 20 Uhr im Kreisverkehr am Bahnhof in Bork mit einem Toyota, am Steuer hier eine Frau aus Selm. Der Passat schoss danach noch weiter, riss sich am Bordstein die Ölwanne auf und ein Verkehrsszeichen aus dem Boden, krachte dann vor einen Baum. Ein Mann aus dem Passat flüchtete, ein anderer Mann aus dem Auto, der leicht verletzt wurde, blieb vor Ort. Die Frau aus Selm wurde schwer verletzt und die Retter brachten sie in ein Krankenhaus. Polizei und Feuerwehr hatten nicht nur am Einsatzort am Kreisverkehr alle Hände voll zu tun, sondern auch im Umfeld, denn sowohl am Boden als auch aus der Luft lief die Suche nach dem flüchtenden Mann. Im Einsatz waren dafür zeitweise zwei Hubschrauber der Landespolizei und der Bundespolizei sowie Feuerwehrkräfte. In Vinnum, rund vier Kilometer vom Unfallort entfernt, hatte die Suche etwa eineinhalb Stunden nach dem Unfall ein Ende. Polizisten holten den Mann hier aus einem Haus, nahmen in im Anschluss mit zur Wache. Im Moment ist noch unklar, warum er vom Unfallort flüchtete, unter Umständen war bei dem Unfall Alkohol im Spiel.

