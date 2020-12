Hubschrauber sucht Täter in Lünen

Schreck am Abend für einen Lokführer - in Höhe Seepark Horstmar fuhr seine Bahn über Verkehrsschilder im Gleis. Die Polizei war im Einsatz und auch ein Hubschrauber war in der Luft.

Unbekannte warfen die Schilder wohl kurz vor 20 Uhr auf die Strecke zwischen Lünen und Dortmund, kurze Zeit später erfasste sie dann dort die RB 50 der Deutschen Bahn. Die Bundespolizei vermutet nach ersten Erkenntnissen Vandalismus, ein Hubschrauber unterstützte die Beamten am Boden bei der Suche nach den Tätern. Schäden an der Bahn entstanden nicht, sie konnte die Fahrt fortsetzen, so ein Sprecher der Deutschen Bahn. Der Zwischenfall führte bei zwölf Zügen zu Verspätungen, zwei mussten ausfallen und zwei fuhren eine Umleitung. Nach Auskunft des Bahn-Sprechers kam es zudem zu sechs Teilausfällen.

