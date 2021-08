Hubschrauber sucht Vermissten aus Selm

Einsatzkräfte der Polizei suchen seit dem Abend nach einem Vermissten aus Selm. Ein Hubschrauber kreist deshalb am Himmel.

Der Mann (32) wird seit dem Abend vermisst, vermutet wird er aktuell in einem Bereich nahe der Lippe bei Olfen-Vinnum. Der Vermisste ist laut Polizei vermutlich mit einer Jacke in Gelb und Blau bekleidet, zudem mit einem grauen Pullover und einer grauen Hose. Wer Hinweise hat, sollte über den Notruf 110 die Polizei informieren, so die Sprecherin der Polizei Coesfeld.