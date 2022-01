Vermutliches Autorennen um Mitternacht von Mittwoch auf Donnerstag:

Polizisten fiel auf der Evinger Straße ein Auto auf, das rasant in Richtung Norden fuhr. Ein VW und ein Mercedes (beide aus Lünen) beschleunigten bei vorgegebenen Tempolimit 50 km/h auf mehr als die doppelte Geschwindigkeit und missachteten dabei auch die Sicherheitsabstände.

Der Endspurt endete auf dem Parkplatz "Am Westpark" in Brambauer, wo die Polizei die beiden Fahrer, die die Beteiligung an einem illegalen Rennen abstritten, kontrollierte.

Sowohl die Autos als auch die Führerscheine wurden beschlagnahmt und die Fahrer erwartet ein Strafverfahren.

Quelle: Presseportal der Polizei Dortmund.