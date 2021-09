Kat-Diebe erneut in Selm am Werk

Kat-Diebe flüchteten in der letzten Woche vor der Polizei. Täter waren nun erneut am Werk - ein Mann erwischte sie unter seinem Auto!

Die Männer fühlten sich offensichtlich sicher und machten sich besonders dreist an ihre kriminelle Arbeit: Tatort war am Samstag kurz vor 14 Uhr die Bahnhofstraße, mitten im belebten Ortskern von Bork. Ein Mann bemerkte hier zwei Personen unter seinem Auto, sie hatten eine Akku-Flex in der Hand. Der Auto-Besitzer sprach sie an, daraufhin flüchtete das Duo in Richtung Bahnhof. Dem Anwohner nach hatten die Männer ein osteuropäisches Aussehen, waren etwa 1,70 bis 1,85 Meter groß, einer hatte eine schlanke Statur, der andere war stabiler und beide trugen dunkle Kleidung. Hinweise unter Telefon 02303 / 921 34 20 an die Wache der Polizei in Werne. In Selm machten sich schon in der Nacht zu Donnerstag unbekannte Täter am Katalysator eines Autos im Bereich Beifanger Weg zu schaffen, auch sie flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei.



