Kind vermisst: Einsatz am Horstmarer See

Schreck am Horstmarer See - von einem Kind fehlte hier am Mittwoch jede Spur. Feuerwehr, Polizei und der Hubschrauber starteten eine Suchaktion.

Der Seepark war gut besucht, viele verzichten auch in Corona-Zeiten, in denen besonderes Regeln gelten, nicht auf einen Besuch. Die Eltern hatten den Fünfjährigen dann am späten Nachmittag im Getümmel aus den Augen verloren und alarmierten, nachdem sie es nicht mehr finden konnten, die Retter. Feuerwehrleute - im Einsatz war auch der Löschzug Horstmar - brachten ein Boot zu Wasser und Christoph 8 kreiste über dem See, kurze Zeit später gab es dann aber die gute Nachricht: Der Junge hatte wohl einfach alleine auf Entdeckungstour gegangen und ist nun wohlbehalten zurück bei seinen Eltern.

