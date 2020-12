Kinder-Pornos: Polizei ermittelt in Lünen

Kinder wollen sie vor sexueller Gewalt schützen, heute durchsuchten Ermittler in einem Einsatz der Staatsanwaltschaft Köln deshalb auch Wohnadressen im Kreis Unna.

Im Visier der Behörden sind rund vierzig Objekte, im Kreis Unna je eines auch in Lünen und Bönen, sowie 56 Beschuldigte. Die Verdächtigen sollen sich oder anderen vor allem über soziale Netzwerke Dateien mit kinderpornografischen Inhalten verschafft haben sollen, informiert die bei der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen bei der Staatsanwaltschaft Köln. Hinweise kamen kamen meist über National Center for Missing & Exploited Children. Die Organisation aus Amerika nimmt Informationen zu mit Straftaten gegen Kinder entgegen und leitet sie weiter an die für die weiteren Ermittlungen zuständigen Behörden im Inland und Ausland. 330 Datenträger wurden nach einer ersten Zwischenbilanz bereits sichergestellt, einzelne Beschuldigte waren bereits geständig, so die Staatsanwaltschaft Kön. Ermittler fanden zudem Anhaltspunkte zu weiteren Straftaten, etwa dem unerlaubten Besitz von Schusswaffen und oder Drogen-Besitz.



Thema "Kindesmissbrauch" im Lokalkompass:

