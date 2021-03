Lüner überschlägt sich mit Auto

Alkohol im Blut hatte laut Polizei ein Autofahrer aus Lünen - die Fahrt endete für ihn mit einem schweren Unfall. Der Lüner hatte dennoch Glück im Unglück.

Der Lüner (27) fuhr kurz vor Mitternacht auf dem Westenhellweg in Bergkamen in Richtung Lünen. In Höhe einer Verkehrsinsel an der Kreuzung mit dem Fürstenhof links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Baum und einem Verkehrszeichen, welche sich auf der Verkehrsinsel befanden, überschlug sich und kam dann, auf den Rädern zum Stillstand. Der Lüner hatte dabei offenbar einen wachen Schutzengel, denn er erlitt nur leichte Verletzungen. Polizisten stellten dann während der Unfallaufnahme fest, dass der Mann Alkohol im Blut hatte - das kostet ihn zumindest vorläufig den Führerschein. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 31.500 Euro.

