Mann kommt am Bahnhof ums Leben

Im Bereich des Hauptbahnhofs von Lünen wurde heute ein Toter entdeckt - der Vorfall ist im Moment in mehrfacher Hinsicht ein Rätsel für die Ermittler.

Feuerwehr Lünen, ein Notarzt und die Polizei - alle eilten kurz vor zwölf Uhr zum Hauptbahnhof, weil ein Körper in den Gleisen entdeckt worden war, doch das Opfer war da schon nicht mehr am Leben. "Der Mann kam nach dem Kontakt mit einer Bahn ums Leben", so die Polizei im Gespräch mit unserer Redaktion - doch welche Bahn ihn erfasste und wann, ist im Moment eine der vielen Fragen. Der Lokführer bemerkte den Zusammenprall wohl nicht, daher kam es auch nicht sofort zur Alarmierung der Rettungskräfte. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen und muss auch klären, ob es ein Unfall war oder doch ein Suizid? Hinweise auf ein Verbrechen habe man aber nicht, so ein Sprecher der Polizei.

Wir berichten weiter!

