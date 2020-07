Mann mit Pistole überfällt zwei Frauen

Opfer eines Überfalls wurden eine Mutter und ihre Tochter in Lünen. Der Räuber bedrohte sie mit einer Pistole.



Die Frau (48) hatte am Freitagabend gegen 22.50 Uhr ihr Auto an der Böcklinstraße abgestellt und war mit ihrer Tochter (16) ausgestiegen, da näherte sich der Räuber, zog die Waffe aus dem Hosenbund, drohte den Frauen und forderte Geld. Im Anschluss flüchtete der Mann mit der Beute zur Dürerstraße. Zeugen beschreiben den Mann als etwa 25 bis 35 Jahre alt, er sei etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und sprach akzentfrei Deutsch. Zur Tatzeit trug der Unbekannte einen dunklen Kapuzenpullover und eine Jeans. Hinweise unter Telefon 0231 / 132 74 41 an die Kriminalwache der Polizei Dortmund.

Thema "Raub" im Lokalkompass:

> Räuber drücken Seniorin zu Boden