Mann raubt Geld und flüchtet mit Frau

Der Mann verwirrte erst die Verkäuferin in einem Geschäft in Lünen, dann machte er Beute und flüchteten mit einer Frau vom Tatort. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Das Duo kam am Dienstag gegen 16.30 Uhr in ein Geschäft auf der Kamener Straße nahe der Kreuzstraße. Der Mann nahm einen Pullover und stellte sich damit an die Kasse. Nach Informationen der Polizei versuchte er hier, die Kassiererin mit einem Kauderwelsch aus Englisch und Spanisch beim Wechselgeld zu verwirren, schubste dann die Verkäuferin hinter dem Tresen zur Seite und griff in die Kasse. Im Anschluss flüchtete er mit der Frau, unter Umständen eine Komplizin, aus dem Geschäft. Der Mann war etwa sechzig Jahre alt und 1,80 Meter groß, dünn, hatte kurze gelockte dunkle Haare und zur Tatzeit bekleidet mit einem dunklen Mantel. Die Frau war etwa zwanzig Jahre alt, ebenfalls 1,80 Meter groß, schlank und trug einen schwarzen Minirock. Hinweise unter Telefon 0231 / 132 74 41 an die Kriminalpolizei in Dortmund.



