Drogen-Dealer attackierten am Busbahnhof in Lünen zwei Männer - ein Opfer verlor das Bewusstsein und musste ins Krankenhaus.

Die Täter hatten den beiden Männer am frühen Montagabend gegen 18 Uhr im Bereich der Engelswiese am Busbahnhof Drogen angeboten, doch als die Opfer ablehnten, schlugen sie die Unbekannten und raubten einem von ihnen die Geldbörse. Rettungswagen brachten die beiden Opfer, ein Lüner und ein Selmer, danach zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, doch nach ihrer Entlassung trafen die beiden Männer am Busbahnhof erneut auf die Räuber und wieder kam es zu einer Attacke. Der Lüner konnte flüchten, den Selmer aber schlugen und traten die Täter, beim Eintreffen der Polizei war er nicht bei Bewusstsein. Rettungskräfte brachten ihn zum zweiten Mal in eine Klinik, dieses Mal mit schweren Verletzungen und zur stationären Behandlung. Die Täter sollen laut Zeugen fünf bis sechs junge Männer im Alter von 16 bis 23 Jahren sein, einer trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Bauchtasche, ein anderer einen blauen Pullover mit weißem Aufdruck. Die Täter sollen ein südländisches Aussehen haben, darüber hinaus gibt es keine Beschreibung. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, besonders den Mann, der bei der zweiten Tat die Täter vertrieben hat: Hinweise unter Telefon 0231 / 132 74 41 an die Kriminalwache.

Thema "Raub" im Lokalkompass:

