Mann wirft Stein von Autobahn-Brücke

Personen auf Autobahn-Brücken verursachen bei vielen Fahrern ein schlechtes Gefühl - und das nicht ohne Grund! Die Polizei sucht nun nach einem Unbekannte, er warf einen Stein auf ein Auto.

Dienstag gegen 14.30 Uhr fuhr eine Frau aus Oberhausen auf der Autobahn 2 in Richtung Oberhausen. Ein Unbekannter stand zur selben Zeit auf der Brücke über Autobahn am Friedrichshagen zwischen Lünen und Dortmund-Lanstrop. Der Mann, der mit schwarzer Jacke, Hose und Basecap komplett dunkel gekleidet war und eine dünne Statur haben soll, hatte schlechte Absichten - und warf einen Stein auf die Windschutzscheibe des Autos der Frau aus Oberhausen. Das Wurfgeschoss beschädigte die Scheibe, die Frau und ihre drei Mitfahrer hatten aber Glück im Unglück und überstanden die Attacke ohne Verletzungen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise, wer den Ermittlern helfen kann, meldet sich unter Telefon 0231 / 132 45 21 bei der Wache der Autobahnpolizei in Kamen.

Thema "Autobahn" im Lokalkompass:

