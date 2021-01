Opel nach lautem Knall in Flammen

Schreck auf der Autobahn 2: Im Motorraum eines Opels brach während der Fahrt ein Feuer aus, das Auto wurde ein Raub der Flammen.

Der Fahrer hörte am Sonntagnachmittag einen lauten Knall, kurze Zeit später bemerkte er während der Fahrt Flammen im Bereich des Motorraums. Der Mann aus Hamm konnte das Auto in Höhe Gahmen auf dem Standstreifen anhalten, brachte dann ein Kind, das mit im Auto war, einen Käfig mit zwei Wellensittichen sowie sich selbst in Sicherheit. Der Opel war nicht mehr zu retten, als die Feuerwehr Bergkamen den Einsatzort erreichte, stand er schon in Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer, danach kümmerte sich die Feuerwehr um Öl auf der Fahrbahn. Die Insassen - inklusive der beiden Wellensittiche - überstanden den Brand ohne Verletzungen. Die Polizei sperrte die Autobahn 2 in Richtung Oberhausen für die Löscharbeiten, deshalb kam es zu einem rund zwei Kilometer langen Stau.

Thema "Brand" im Lokalkompass:

