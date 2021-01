Paletten-Brand leuchtet weit in die Nacht

Der Flammenschein war weit zu sehen über den Kreis Unna, in Rünthe kam es am späten Abend zu einem massiven Feuer.



Der Himmel war rot gefärbt, das leuchtende Flackern war unter anderem von Lünen und Kamen zu sehen und sowieso aus Bergkamen. Paletten, die direkt neben der Halle einer Firma für Bäckereitechnik an der Industriestraße lagerten, standen plötzlich in Flammen. Die Feuerwehr Bergkamen rückte mit Kräften aus allen Löschzügen der Stadt an und hatte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Das Übergreifen der Flammen auf die Halle der Bäckereitechnik-Firma konnten die Einsatzkräfte zwar nicht komplett verhindern, nach aktuellem Stand aber wohl schlimmere Schäden. Im Einsatz waren neben den Einsatzkräften aus Bergkamen auch die Feuerwehr aus der Nachbarstadt Werne sowie der Einsatzleitwagen des Kreises Unna. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

