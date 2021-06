Polizei hat kaum Hinweise auf Vermissten

Das Verschwinden von Heinz D. aus dem Marien-Hospital in Lünen ist immer mehr ein Rätsel: Die Ermittler haben kaum Hinweise, suchen mittlerweile seit rund einer Woche.

Den Polizisten fehlt es vor allem an neuen Ansätzen für die Suche nach dem Senior (92), denn anders als bei anderen Vermisstenfällen ähnlicher Art, erreichten sie bisher kaum Hinweise. Die Tatsache, dass sich die Zahl der Hinweise trotz mehrerer Berichte in der Öffentlichkeit so sehr in Grenzen hält, könnte ein Indiz sein, dass Hein D. vor seinem Verschwinden nur eine kurze Zeit durch Lünen lief - könnte, denn sicher scheint momentan vieles in diesem Vermisstenfall. Die Polizei bittet weiter um Mithilfe. Wer Heinz D., der mit einem Pullunder und einem karierten Hemd bekleidet war am 1. Juni oder danach gesehen hat, meldet sich unter Telefon 0231 / 132 74 41 bei der Kriminalpolizei in Dortmund.

