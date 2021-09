Polizei sucht Mann mit Rose auf der Hand

Polizisten ermitteln nach der sexuellen Belästigung eines Kindes in Selm. Ein Unbekannter auf einem Fahrrad sprach das Mädchen an, bedrohte und fasste es an - die Schülerin flüchtete vor dem Mann.

Das Kind (12) war am Dienstag um 7.45 Uhr auf dem Weg zur Schule, da kam es auf der Südkirchener Straße zum Zusammentreffen mit einem Mann mit einem schwarzen Fahrrad. Der Täter soll etwa 45 bis 55 Jahre alt sein, etwa 1,85 Meter groß, hat eine sehr helle Gesichtsfarbe, ist schlank, hat bräunliche, kurze Haare und keine Brille und keinen Bart. Ein Tattoo könnte wohl Hinweise liefern, denn der Mann hatte eine Rose auf der rechten Hand. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen Hoodie mit Schrift bekleidet, dazu mit einer dunkelblauen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen. Der Unbekannte sprach laut Polizei gebrochen Deutsch. Wer Hinweise zu dem Mann oder dem Vorfall hat, meldet sich unter der Telefonnummer 02389 / 921 34 20 bei der Wache der Polizei in Werne.