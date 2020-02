Polizei sucht nach Raub diese Männer

Räuber fesselten im November ein Ehepaar in ihrer Wohnung in Selm - nun sucht die Polizei mit Bildern nach den brutalen Tätern.



Die Männer verschafften sich als falsche Paketboten Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus, fesselten und knebelten die beiden Senioren und machten sich auf die Suche nach Beute. Das Ehepaar konnte sich erst nach eineinhalb Stunden befreien, riefen Nachbarn um Hilfe. Phantombilder der Täter sollen der Polizei nun neue Hinweise bei der Suche nach den Unbekannten liefern, Zeugen melden sich unter Telefon 02389 / 92 10 bei der Polizei in Werne. Die Räuber sollen am Tag der Tat grüne Jacken getragen haben, einer war etwa 1,75 Meter groß, sein Komplize etwas kleiner, berichtet die Polizei im November.

