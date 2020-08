Polizei sucht nach vermisstem Mann

Familie und Polizei sind auf der Suche nach Uwe Schütt - er verschwand in der letzten Woche. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise.



Donnerstag hatten Angehörige Uwe Schütt zuletzt gesehen, erstatteten am Wochenende eine Vermissten-Anzeige bei der Polizei. Die Suche nach dem Lüner verlief bisher ohne Erfolg, möglicherweise besteht die Gefahr einer Eigengefährdung. Hinweise auf Uwe Schütt fanden sich im Grenzgebiet zwischen Lünen und Dortmund-Brechten. Uwe Schütt ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine stabile Statur und trug zuletzt eine schwarze Jogginghose, ein graues T-Shirt und eine Adidas-Fleecejacke. Die Polizei bittet unter Telefon 0231 / 132 74 41 um Hinweise an den Kriminaldauerdienst.