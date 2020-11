Polizei sucht unbekannte Steinewerfer

Steine warfen Unbekannte auf die Stadtbahn zwischen Lünen und Dortmund - mit Glück blieb es beim Sachschaden. Ein Stein verursachte wohl auch den Schaden an einem Polizeiauto an der Wache in Lünen.

Freitag am späten Abend fuhr die Stadtbahn der Linie U 41 um 23.05 Uhr auf der Strecke an der Brechtener Straße, da warfen Unbekannte kurz hinter der Haltestelle Oetringhauser Straße zwei Steine durch zwei seitliche Fenster. Einen Fahrgast trafen die Geschosse nicht, so blieb es beim Sachschaden. Nach Ermittlungen der Polizei standen der oder die Täter auf der nördlichen Seite der Gleise. Ein Stein spielte auch bei einem Vorfall auf dem Parkplatz der Polizeiwache Lünen eine Rolle. Unbekannte warfen ihn am Dienstag zwischen 17 und 19.40 Uhr durch die Heckscheibe eines Polizeiautos, einem Ford Transit. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet unter Telefon 0231 132 74 41 um Hinweise.

Thema "Polizei" im Lokalkompass:

