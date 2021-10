Polizei sucht vermissten Teenie aus Selm

Ermittler der Polizei suchen nach Anthony T. aus Selm - der Teenie verschwand bereits vor über zwei Wochen.

Anthony lebt in Selm in einem Wohnheim und schon im Juli verschwand er von dort , doch während er damals kurz nach seinem Verschwinden am Bahnhof in Lünen wieder auftauchte, dauert die Suche nach ihm nun schon seit dem 20. September. Der Vermisste hat eine schlanke Statur, ist etwa 1,68 Meter groß und hat rotblonde Haare. Wer Hinweise auf den Schüler oder seinen Aufenthaltsort hat, meldet sich unter Telefon 02389 / 92 10 bei der Wache der Polizei in Werne oder bei jeder anderen Dienststelle der Polizei.

Thema "Vermisstensuche" im Lokalkompass:

