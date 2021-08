Polizei sucht vermisstes Mädchen

Ermittler der Polizei suchen seit dem Abend nach einem vermissten Mädchen: Sophia, zwölf Jahre alt, kam nach einer Feier in Rünthe nicht nach Hause - nicht auszuschließen sind nach aktuellem Stand laut Polizei weder ein Unfall noch ein Verbrechen.

Ort der Feier war die Urnenstraße in Rünthe, in der Siedlung nahe dem Jachthafen am Datteln-Hamm-Kanal. Sophia Schmidt lief von hier aus etwa um 19.30 Uhr los, erreichte aber nicht ihr Zuhause. Von Sophia fehlt zur Stunde jede Spur, trotz intensiver Suche der Polizei und ihrer Familie. Die Schülerin hat blonde Haare, die bis zu Po reichen, diese trägt sie teilweise als Zopf oder Dutt. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war das Mädchen bekleidet mit einem grünlichen Blumenkleid und schwarzen Badelatschen. Ihre Brille hat ein dünnes Gestell aus Metall. Wer Hinweise zu Sophia oder ihrem Verschwinden hat, meldet sich unter 02303 / 921 35 35 bei der Polizei in Unna, in akuten Fällen auch über den Notruf 110.