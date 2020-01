Radfahrer stirbt im Krankenhaus

Mitte Dezember kollidierten in Lünen zwei Radfahrer - einer von ihnen starb kurze Zeit später im Krankenhaus.



Donnerstag teilte die Pressestelle der Polizei Dortmund mit, dass der Senior (85) nicht mehr am Leben ist, er starb bereits einige Tage nach dem Unfall in einer Klinik. Der Mann wollte mit seinem Fahrrad am Leezenpatt die Viktoriastraße überqueren, da erfasste ihn ein vierzehn Jahre alter Radfahrer. Der Junge überstand den Zusammenprall mit einem Schrecken, der Senior aber musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. "Die Ermittlungen dauern in diesem Fall weiter an", so die Polizei.