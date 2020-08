Räuber fesseln Opfer auf Schrottplatz

Beute machen, Opfer fesseln und dann die Flucht - in etwa nach diesem Schema überfielen zwei Unbekannte einen Schrottplatz in Lünen. Die Polizei sucht die Männer.

Tatort war am Dienstag gegen 10.30 Uhr ein Metallhandel an der Frydagstraße in Lünen. Die Täter kamen auf das Gelände, bedrohten im Büro zwei Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und erbeuteten so Geld in unbekannter Höhe. Die Räuber wollten dann wohl auf Nummer sicher gehen und fesselten ihre Opfer, danach flüchteten sie in einem silbernen Auto in unbekannte Richtung. Ein Mitarbeiter, der sich in einem anderen Teil des Geländes aufgehalten hatte, kam den Opfern zu Hilfe und rief die Polizei. Di Suche nach den Flüchtigen - unter anderem kreiste der Hubschrauber der Polizei über dem Bereich - verlief ohne Ergebnis. Die Mitarbeiter erlitten einen Schock, blieben sonst aber unverletzt, so ein Sprecher der Polizei. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern haben, melden sich unter 0231 / 132 74 41 bei der Kriminalpolizei in Dortmund.

