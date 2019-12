Raub auf Aldi: Hubschrauber sucht Täter

In Lünen kam es am Abend zu einem Überfall auf einen Aldi-Markt. Polizisten konnten einen Tatverdächtigen vor Ort festnehmen, nach einem weiteren Täter fahnden die Beamten.

Nach Angaben eines Sprechers der Leitstelle der Polizei in Dortmund passierte der Überfall an der Viktoriastraße kurz vor Ladenschluss. Beute machte das Duo nicht, darüber hinaus nennt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zur Zeit keine Details zum Ablauf der Tat. Die Mitarbeiter des Aldi-Marktes überstanden den Überfall mit einem Schrecken und ohne Verletzungen. Die Polizei gehe nicht davon aus, dass vom noch flüchtigen Täter eine Gefahr für Bürger drohe, so der Sprecher. Der Hubschrauber der Polizei stand längere Zeit über der Güterbahnstrecke hinter dem Markt, unter anderem in diesem Bereich suchten Polizisten mit Taschenlampen auch am Boden. Kriminalbeamte sicherten zudem an einer Kasse des Aldi-Marktes Spuren und verpackten Beweismittel in Papiertüten. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich unter Telefon 0231 / 132 74 41 bei der Kriminalpolizei.

Wir berichten weiter!