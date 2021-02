Schicksal steckt hinter Boot im Hafen

Einsatz am Datteln-Hamm-Kanal: Ein Boot droht hier zu sinken, so alarmierten Passanten die Retter - doch hinter dem Havaristen steckt ein menschliches Schicksal.

Der Mast steht schief, die Farbe blättert ab, die Bauteile aus Holz wirken teils morsch: Das Schiff, das deutlich schief in den leichten Wellen des Kanalwassers am Steg des Preußenhafens schaukelt, erlebte ohne Zweifel schon bessere Zeiten. Lünen ist nun scheinbar Endstation. Passanten wählten am Samstag den Notruf und berichtete von dem Sportboot in Not. Die Wasserschutzpolizei und die Feuerwehr Lünen rückten an, kurze Zeit später auch die Feuerwehr Dortmund samt Taucherstaffel und dem Autokran sowie das Ordnungsamt der Stadt Lünen. "Das Boot liegt dort seit Monaten , der Besitzer starb im letzten Jahr hier in Lünen", erzählt ein Passant, der oft zu Besuch ist hier im Hafen. Die Einsatzkräfte vor Ort sahen aber keine akute Gefahr, dass das Boot sinkt, ein Unternehmen holt das Boot im Laufe der Woche an Land.

