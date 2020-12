Schüler-Streit endet im Krankenhaus

Schüler stritten sich am Mittwoch auf dem Schulhof der Selma-Lagerlöff-Schule in Selm - am Ende mussten vier Verletzte behandelt werden, zwei von ihnen im Krankenhaus.

Informationen zum Hintergrund des Konflikts sind im Moment nicht bekannt, offensichtlich sahen mehrere Schüler aber Anlass für einen handfesten Streit mit Schlägen und Tritten. Zeugen berichteten der Polizei zudem davon, dass ein Beteiligter ein Taschenmesser gehabt habe, dieses kam aber weder zum Einsatz noch fanden sich später Hinweise auf das Messer. Vier Personen erlitten Verletzungen. Ein Geschwister-Paar musste zur Behandlung in ein Krankenhaus, bei zwei weiteren Schülern blieb es bei leichteren Verletzungen.