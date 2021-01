Selmer Fahranfänger fährt unter Drogen

Gegen 23.25 Uhr stoppten Polizeibeamte in Lüdinghausen an der Steverstrasse einen 18jährigen Autofahrer.

Die Polizisten vermuteten den Konsum von Drogen und Alkohol, was sich später auch bestätigte.

Ein Drogentest schlug positiv auf Kokain und Cannabis an. Dem Selmer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde ihm auf der Wache entnommen.

Der Führerschein wurde sichergestellt, und eine Meldung an die Führerscheinstelle getätigt.