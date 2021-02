Senior stirbt nach Unfall mit Pedelec

In Brambauer stürzte im Januar ein Senior mit seinem Pedelec. Der Mann, der sich bei dem Unfall in der Nähe der Klinik am Park schwer verletzte, starb nun nach Informationen der Polizei.



Der Dortmunder (87) hatte sich bei dem Sturz am 8. Januar an der Brechtener Straße schwer am Kopf verletzt, Ein Arzt aus der Klinik am Park und eine Ersthelferin kümmerten sich sofort um das Unfall-Opfer. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, hier starb er nun fast einen Monat nach dem Unfall auf der Intensivstation.

Thema "Unfall" im Lokalkompass:

> Auto erfasst Senior in Horstmar