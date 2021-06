Taucher findet Schwimmer unter Wasser

Lünen schwitzt und so wollen sich am frühen Abend vier Freunde erfrischen - doch das Bad im Datteln-Hamm-Kanal endet schlimm: Das Ufer erreichen nur noch drei der vier Freunde. Taucher finden den leblosen Vermissten nach über zwei Stunden am Grund des Gewässers.

Feuerwehrkräfte aus Lünen mit Booten, die Taucher der Feuerwehr Dortmund, die Feuerwehr Werne und die Feuerwehr Dortmund mit Drohnen, Mitarbeiter des Rettungsdienstes und die Polizei, alle eilen nach dem Unfall nach Lünen-Süd. Die Einsatzkräfte beziehen an den Ufern neben der Brücke an der Bebelstraße Position, suchen von hier, auf dem und unter Wasser nach dem vermissten Schwimmer, laut Polizei einem Lüner im Alter von etwa zwanzig Jahren. Ein Taucher entdeckt dann nach über zwei Stunden den leblosen Körper unter Wasser. Einsatzkräfte ziehen ihn in ein Boot und fahren ihn ans Ufer. Der Notarzt versucht aktuell noch, ihn zu reanimieren und kämpft um sein Leben.

Im Kanal kommt es immer wieder in den warmen Monaten zu Bade-Unfällen, oft mit tödlichem Ende.

Wir berichten weiter!