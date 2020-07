Taucher suchen Körper in der Lippe

Taucher arbeiteten sich im Schein der Taschenlampen über den Grund der Lippe, auch Boot und vom Ufer suchten Feuerwehrleute nach einem Körper im Wasser. Der Fluss war in der Nacht Schauplatz eines Einsatzes.

Auslöser war ein Notruf kurz vor Mitternacht. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie im Bereich der Brücke am Lippezentrum etwas mit einem lauten Platschen in den Fluss fiel oder stürzte- eventuell ein menschlicher Körper oder eine unbekannter Gegenstand. Polizei und die Feuerwehr Lünen rückten an, suchten vom Ufer und brachten ein Schlauchboot zu Wasser. Die Taucherstaffel der Feuerwehr Dortmund eilte mit Tauchern zur Hilfe und auch ein Hubschrauber der Polizei kreiste über der Lippe. Die Suche rief viele Zuschauer auf den Plan, trotz der späten Stunde säumten sie die Ufer. Der Einsatz wurde nach rund eineinhalb Stunden ohne einen Fund beendet - und so bleibt im Moment die Chance eines Irrtums des Zeugen.

