Taucher suchen Person in der Lippe

Im Herzen von Lünen läuft aktuell die Suche nach einer vermissten Person in der Lippe. Taucher der Feuerwehr Dortmund sind im Wasser.

Im Schein der Taschenlampen arbeiten sich die Taucher Meter für Meter über den Grund der Lippe. Die Feuerwehr Lünen, die mit der Polizei zuerst am Einsatzort eintraf, hat zudem ein Boot im Wasser und sucht vom Ufer. Auslöser des Einsatzes war eine Meldung kurz vor Mitternacht. Ein Zeuge hatte Beobachtungen gemacht, die darauf hindeuteten, dass in Höhe der Lippebrücke am Lippezentrum unter Umständen eine Person in die Lippe gefallen oder gesprungen war, so die Einsatzkräfte vor Ort. Der Suche ist derzeit noch nicht beendet, wir berichten später an dieser Stelle mit weiteren Bildern vom Einsatzort.