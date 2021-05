Tuningszene trifft sich am Samstagabend in Lünen

Durch die Änderungen in der Coronaschutzverordnung und dem dadurch gelockerten Kontaktverbot sowie Wegfall der Ausgangssperre, nutzten rund 100 Personen mit 70 Fahrzeugen das schöne Wetter und trafen sich am Samstagabend in Lünen auf dem Parkplatz vom Heinz Hilpert Theaters. Bereits am späten Nachmittag versammelten sich die ersten Fahrzeuge. In den späten Abendstunden war ein Teil des Parkplatzes durch die Tuningfahrzeuge besetzt. Mit lauter Musik feierten die meist jungen Personen.

Einsatzkräfte der Polizei rückten schnell zum Parkplatz aus und beendeten das Treffen mit Platzverweisen.

Seid vielen Wochen kontrolliert die Polizei in Dortmund an mehreren bekannten Treffpunkten die Raser und Tuningszene und geht konsequent dagegen vor.

In den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Polizei Dortmund 270 Fahrzeuge und erteilte knapp 120 Verwarnungsgelder.

Auch in den kommenden Wochen und Monaten werden immer wieder bekannte Plätze durch die Polizei kontrolliert und damit die Begleiterscheinungen wie Ruhestörung und Vermüllung von öffentlichen Plätzen konsequent geahndet.