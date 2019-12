Auto-Besitzer im Norden von Lünen erlebten am Sonntag eine böse Überraschung. Unbekannte zerstörten in der Nacht die Reifen an acht Fahrzeugen.

Der Weg der Täter führte wohl über die Borker Straße und die Schulstraße, hier dokumentierte die Polizei zerstochene Reifen an sechs Autos und zwei Anhängern. Tatwerkzeug war offenbar ein Messer oder breiter Schraubendreher. "Die Täter haben in allen Fällen jeweils einen Reifen beschädigt, es handelt sich nicht um teure Fahrzeuge", so ein Sprecher der Polizei in Dortmund. Zeugen, die Hinweise zur Klärung der Tat geben können oder ebenfalls betroffen sind, melden sich bei der Polizei. In Lünen kam es zu Ostern in Gahmen zu einer ähnlichen Tat : Unbekannte zerstörten damals Reifen an mindestens fünfzehn Fahrzeugen und klauten Nummernschilder.



Thema "Reifen-Stecher" im Lokalkompass:

> Reifen-Schlitzer wüteten in der Nacht