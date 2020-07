Unfall: Frau kollidiert mit Baum

Feuerwehrleute mussten die Frau aus Lünen aus dem Wrack schneiden, sie schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.

Die Frau aus Lünen fuhr auf am Abend auf der Markfelder Straße in Datteln in Fahrtrichtung Lünen. In Höhe der Bauernschaft Pelkum kam sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, das Auto prallte vor einen Baum. Die Verletzungen, die die Frau erlitt, sind nach Informationen der Polizei lebensgefährlich, deshalb brachte ein Hubschrauber die Verletzte in eine Klinik in Dortmund.

Thema "Unfall" im Lokalkompass:

> Transporter schleudert über Feld