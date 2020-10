Unfall: Kennzeichen sind ein Rätsel

Unfall in der Nacht zwischen Werne und Lünen - ein Auto kollidierte hier mit einem Baum, der Fahrer kam ins Krankenhaus. Ein Rätsel sind der Polizei die Kennzeichen.

Der Mitsubishi kam etwa einen halben Kilometer hinter der Rochus-Kapelle aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn ab, prallte mit der Front vor einen Baum. Informationen, dass Qualm aus dem Motorraum komme, bestätigten sich nicht, so Einsatzleiter Thomas Temmann. Einsatzkräfte der Feuerwehr Werne mussten den Fahrer, der alleine im Auto war, mit Schere und Spreizer befreien, er klemmte zwischen Lenkrad und Sitz. Der Schwerverletzte kam danach ins Marien-Hospital in Lünen. Polizisten machten dann bei der Unfall-Aufnahme eine Entdeckung: Die Kennzeichen, die zum Unfallzeitpunkt an dem Auto montiert waren, gehören nicht an den Mitsubishi. Ein Abschlepper stellte deshalb das Unfall-Wrack sicher, was es mit den vermutlich gestohlenen Kennzeichen auf sich hat, ermittelt nun die Polizei.

