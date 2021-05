Verletzte bei Unfall in der Nacht

Notrufe erreichen in der Nacht die Kreisleitstelle in Unna: Die Anrufer berichten von einem schweren Unfall mit zwei Autos und Verletzten kurz vor der Gaststätte Haus Wieneke in Lünen. Feuerwehr und Polizei erwartet am Unfallort ein Trümmerfeld.

Eine Frau (20) aus Lünen am Steuer eines Opel Zafiras - so rekonstruiert es die Polizei - will zuvor von der Laakstraße nach links auf die Borker Straße fahren, da kommt es zum Unfall. Das Auto eines Mannes (20) aus Selm prallt in die Seite des Zafiras, schleudert dann durch einen Zaun neben der Fahrbahn. Feuerwehrleute entfernen die Türen des Opels, um die schwerverletzte Lünerin zu befreien, unverletzt bleiben ihr drei Jahre altes Kind und ihr Beifahrer. Die Frau kommt ins Krankenhaus, ebenso der ebenfalls schwerverletzte Selmer. Die Polizei sicherte Spuren, die über viele Meter verteilt waren, um die Unfall-Wracks kümmerten sich Abschleppunternehmen.

Thema "Unfall" im Lokalkompass:

